شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب جامعة بنها يزورون مدينة ومنتجع الجلالة.. صور والان مع تفاصيل الخبر
وقال الدكتور مصبح الكحيلى، مدير عام رعاية الشباب، بحسب بيان صادر عن جامعة بنها إن الزيارة نُظمت بالتنسيق مع إدارة التربية العسكرية بالجامعة وبمشاركة وفدًا طلابيًا مكون من 50 طالبا وطالبة على مستوى كليات الجامعة ومشرفى الأنشطة الطلابية برعاية الشباب بالجامعة.
وأشار إلى أن وفد طلاب الجامعة قام بتفقد معالم المدينة، ومصنع الرخام، باعتبار أن المدينة والمنتجع أحد المشروعات القومية والتنموية التى نفذتها الدولة.
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