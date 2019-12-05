شكرا لقرائتكم خبر عن «مدبولي» يلغي قرار تخصيص قطعة أرض لصالح إسكان الشباب بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قرر رئيس مجلس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولي، إلغاء قراره رقم 581 لسنة 2015 والذي ينص على تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، لصالح إسكان الشباب بالمجان لإقامة عمارات سكنية. وللاطلاع على نص القرار:

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «مدبولي» يلغي قرار تخصيص قطعة أرض لصالح إسكان الشباب بالشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.