شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يسحب الجنسية من «عبدالله محمود»: حصل عليها بأقوال كاذبة (نص القرار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشر عدد الجريدة الرسمية، صباح اليوم، قرار رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، بالموافقة على سحب الجنسية المصرية من المواطن الفلسطيني عبدالله محمود أبوصبيح، لحصوله على الجنسية عن طريق الغش وبناء على أقوال كاذبة. وللاطلاع على نص القرار:

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كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء يسحب الجنسية من «عبدالله محمود»: حصل عليها بأقوال كاذبة (نص القرار) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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