شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يوافق على اتفاق قرض لشراء 100 جرار جديد لصالح السكة الحديد (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نشر عدد الجريدة الرسمية، الصادر صباح الخميس، ، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 444 لسنة 2017، بالموافقة على اتفاق قرض لشراء ما يصل إلى 100 جرار جديد لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
يأتي الإتفاق بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والموقع في 19 يونيو 2017 بالقاهرة.
وللاطلاع على نص القرار:
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