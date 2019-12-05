شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يوافق على اتفاق قرض لشراء 100 جرار جديد لصالح السكة الحديد (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر عدد الجريدة الرسمية، الصادر صباح الخميس، ، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 444 لسنة 2017، بالموافقة على اتفاق قرض لشراء ما يصل إلى 100 جرار جديد لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

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يأتي الإتفاق بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والموقع في 19 يونيو 2017 بالقاهرة.

وللاطلاع على نص القرار: