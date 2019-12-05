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الجريدة الرسمية تنشر قرار تغيير مسمى المعهد العالى للعلوم الصحية بالمنيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس قرار وزير التعليم العالى رقم 5008 لسنة 2019، الصادر فى شهر نوفمبر الماضى بشأن تغيير مسمى المعهد التكنولوجى العالى بالمنيا.

 

ونص قرار الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى بحسب الجريدة الرسمية على أنه بعد الاطلاع على مواد القانون تقرر تعديل نص المادة رقم 1 من القرار الوزارى  رقم 2784 لسنة 2019 بتغيير مسمى المعهد العالى للعلوم الصحية التطبيقية بالمنيا التابع للجمعية المصرية لمصادر التعليم بالمنيا ليصبح المعهد التكنولوجى العالى للعلوم الصحية التطبيقية بالمنيا.

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