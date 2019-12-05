شكرا لقرائتكم خبر عن دمرها السوفيت بالديناميت.. اعرف قصة كاتدرائية المسيح المخلص فى موسكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمر اليوم الخميس، ذكرى تدمير أطول كاتدرائية شرقية فى العالم وهى كاتدرائية المسيح المخلص فى موسكو التى تم تدميرها بأمر من وزير جوزيف ستالين.

الخليج 365 يقدم معلومات عن كاتدرائية المسيح المخلص فى موسكو كما يلى:

1_في 25 ديسمبر عام 1812 أعلن القيصر الكسندر الأول

عزمه على بناء كاتدرائية المسيح المخلص.

2_كان هدف الكسندر من بناء الكاتدرائية هو الامتنان للعناية الإلهية لإنقاذ روسيا من العذاب وكنصب تذكاري لتضحيات الشعب الروسي، عندما غادر آخر جنود نابليون موسكو.

3_ انتهت اللمسات الأولى على المشروع المعماري على يد الكسندر فيلتبرج، بدعم من الكسندر الأول في عام 1817.

4_ بدأ بناء العمل على تلال سوبارو لكن الموقع لم يكن آمنا, لذا تم تكليف المهندس المعماري كونستانتين ثون لإنشاء تصميم جديًد.

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5_تمت الموافقة على التصميم البيزنطي الجديد لثون في عام 1832، وأختار القيصر موقع جديد أقرب إلى الكرملين في 1837.

6_استغرق بناء الكاتدرائية سنوات عديدة ولم تظهر الأساسات حتى عام 1860.

7_في 5 ديسمبر 1931، و بأمر من وزير ستالين كاجانوفيتش تم تدمير كاتدرائية المسيح المخلص بالديناميت و تحولت إلى انقاض.

8_مع نهاية الحقبة السوفييتية، حصلت الكنيسة الأرثوذكسية الروسية على إذن بإعادة بناء كاتدرائية المسيح المخلص في فبراير 1990.

9_تم وضع حجر الزاوية قبل نهاية العام، وبدأت إعادة إعمار الكاتدرائية عام 1994.

10_تقع الكاتدرائية في موسكو على الضفة اليسرى من موسكفا-ريكا. ومع ارتفاع كلي يصل لحوالي 103 أمتار وتعد الكاتدرائية أطول كنيسة أرثوذكسية شرقية في العالم.

