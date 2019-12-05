شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق مركز التميز فى الطاقة الأول فى مصر بجامعة عين شمـس اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطلق كلية الهندسة فى جامعة عين شمس، اليوم الخميس، مركز التميز فى الطاقة، الأول من نوعه فى مصر، بالشراكة مع معهد MIT الأمريكى المصنف رقم 1 فى مجال الهندسة والتكنولوجيا على مستوى العالم، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيىس جامعة عين شمس، والدكتور محمد أيمن عاشور عميد كلية الهندسة، بمقر كلية الهندسة في عبده باشا.

ويحضر الافتتاح كل من وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور خالد عبد الغفار، ووزير الكهرباء المهندس محمد شاكر، وجوناثان كوهين، سفير الولايات المتحدة الأمريكية فى القاهرة، وشيرى كارلين، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وعدد من كبار المسئولين والقيادات الجامعية وممثلى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، ولفيف من رجال الأعمال والمسئولين والعمداء.

ويعمل هذا المركز على دعم التعليم والبحث والعلمى وريادة الأعمال فى مجال الطاقة بصورها المختلفة، وجاء إنشاء هذا المركز نتاج فوز جامعة عين شمس بثلاث شراكات لمراكز التميز في مجالات الطاقة والمياه والزراعة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID وعدد من الجامعات الأمريكية والمصرية، وتعد جامعة عين شمس الجامعة المصرية الوحيدة المشاركة فى المجالات الثلاثة على مستوى الجامعات المصرية.