شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: غدا طقس دافئ.. وأمطار بالسواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 23 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الجمعة، طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية دافئ على باقى الأنحاء نهارا بارد ليلا.

كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من شمال سيناء، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية وجنوب سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 14 ، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 13 درجة، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 11 درجة.