شكرا لقرائتكم خبر عن شكاوى من انقطاع المياه فى الوراق منذ 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشتكى عدد من أهالى منطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة من انقطاع المياه منذ صباح أمس الأربعاء وحتى الآن.

وقال الأهالى لـ ”الخليج 365”، إنهم فوجئوا بانقطاع المياه تحديدا فى منطقة وراق الحضر والشوارع المحيطة بمبنى حى الوراق، منذ العاشرة صباح أمس الأربعاء وحتى الآن دون أى توضيح أو تنويه من المحافظة أو الشركة.

وأكد الأهالى تعطلهم منذ الأمس عن قضاء حوائجهم واضطرارهم لشراء زجاجات مياه، أملا فى حل المشكلة فى أسرع وقت دون جدوى.

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يذكر أن كورنيش النيل بمنطقة وراق الحضر يشهد منذ أيام أعمال رصف للأسفلت الخاص بالشارع الرئيسى على أمام حي الوراق وقسم شرطة الوراق.

وكشف مصدر مسئول عن وجود كسر فى ماسورة مياه منذ الأمس، وأنه تم الدفع بفريق من شركة مياه الشرب والصرف الصحى لإصلاحه ولم يتنه حتى الآن.