شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تنظم 117 دورة تدريبية على المستوى المحلى لـ2784 متدرباً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور ممدوح عنتر رئيس قطاع التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى، إنه تم تنفيذ 117 نشاطاً تدريبياً على المستوى المحلى لـ2784 متدرباً، و14 دورة تدريبية على المستوى الإقليمى لـ295 متدربا من يوليو الماضى حتى الآن.

وأضاف عنتر، فى تصريحات صحفية، أنه على المستوى المحلى تنوعت البرامج التدريبية لتشمل برامج فنية هندسية متخصصة للمهندسين على تنوع تخصصاتهم، بالإضافة إلى برامج الحاسب الآلى واللغة الإنجليزية وبرامج الشئون المالية والإدارية وبرامج إعداد القيادات الشابة والقيادات الوسطى الهندسية والقيادات الإدارية.

وأشار عنتر إلى أنه على مستوى المقر الرئيسى وفروعه الستة، تم تنظيم ندوة بعنوان "استراتيجية الموارد المائية" لـ132 مشاركا بحضور رؤساء إدارات مركزية ومديرية عموم من جهات الوزارة المختلفة.

كما نظم المركز الإقليمى لأخلاقيات المياه بقطاع التدريب فيما يخص تدريب الطلاب من بلدان أفريقية ندوة بعنوان "الطلاب أفارقة وأخلاقيات استخدام المياه" لـ104 مشاركين إضافة إلى تنظيم أولى الحلقات الدراسية لطلاب من بلدان افريقية وبعض دول أسيا حول تنمية مهارات التواصل.

كما نظم قطاع التدريب ندوة بعنوان "التغيرات المناخية وعلاقتها بالموارد المائية لـ20 مشاركا بفرع القطاع بالفيوم كما قام فرع القطاع بالزقازيق بتنظيم ندوة بعنوان " تراخيص الرى والصرف " لـ20 مشاركا، وورشة بعنوان " المشاركات الخارجية" لـ10 مشاركين، أيضا تم تنفيذ ورشة عمل "لجنة القيادات الوسطى" بحضور 10 مشاركين.

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وفى إطار تشجيع الدراسات والأبحاث المائية قام عقد القطاع ورشة عمل " الدكتوراه والماجستير" بحضور 6 مشاركين وذلك لمتابعه الرسائل المقدمه واختيار الافضل منها و ندوة للمشاركه وتقديم الأفكار التى تخدم الوزارة، الى جانب ورشة عمل في مجال " نقاط الاتصال" لـ59 مشاركا والتى نفذت مرتين . وأيضا ورشة عمل بعنوان "قانون 182 التعاقدات الحكومية" لـ50 مشاركا بفرع القطاع بالمنيا.

وفى إطار دعم الوزارة لتطوير ورفع مهارات السادة العاملين ومواكبة التغيرات السريعة والمتلاحقة والمستجدات لتحقيق أهداف الإصلاح الإدارى والتنمية المستدامة التى تعتمد اساسا على توفر المياه والتى تعتبر من اهم محاور استراتيجيات وزارة الموراد المائية والرى والتي تتطلب إعداد قيادات هندسية وإدارية شابة ووسطى من خلال برامج إعداد القيادات بجهات الوزارة المختلفة.فقد تم عمل "المقابلات الشخصية للقيادات الوسطى الهندسية" ل (90) مرشحا قامت بها لجنة مختصة وتم إعلان النتائج واختيار (36) مشاركا في هذا البرنامج حيث تم إفتتاح اولى أسابيع هذا البرنامج مع بداية شهر ديسمبر 2019.

كما صرح رئيس القطاع بأنه على الصعيد الإقليمي وفي ضوء البروتوكول الموقع بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة البيئة في مجال التدريب وتنمية القدرات فقد تم تنفيذ 9 برامج تدريبية، بالتعاون مع وزارة البيئة تنوعت هذه البرامج مابين برامج إدارية وبرامج تنمية مهارات ليصل إجمالي ما تم تدريبه إلى 177 متدربا من وزارة البيئة.

وأضاف عنتر بأنه فى إطار البروتوكول الموقع بين كل من قطاع التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى ووكالة الجايكا اليابانية والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، تم تنفيذ (5) برامج تدريبية فى مجال المياه حول إمدادات المياه في المناطق الريفية (إداريين - جيولوجيين - مهندسين مدنى ) من وزارة المياة والبيئة لدولة اليمن الشقيق. وقد تم من خلال البرنامج تنظيم عدد من الزيارات العلمية وذلك بالتنسيق مع كل من هيئة السد العالي وقطاع الخزانات بمصلحة الري الى ومنها زيارة الى (السد العالي - متحف النيل بأسوان - فرع قطاع التدريب بأسنا - قناطر إسنا) بالإضافة الى تنفيذ برنامج تدريبي في مجال (المياه الجوفية والشحن الاصطناعي) لاشفاء من دول (المغرب و تونس والسودان والاردن واليمن والعراق) وتنفيذ البرنامج التدريبي " كفاءة إستخدام المياه لمشاريع الري " لاشقاء من الدول الافريقية ليصل اجمالي عدد المتدربين الى 118 متدربا.

جدير بالذكر أن القطاع شارك فى فعاليات الأسبوع الخامس للبنية التحتية فى أفريقيا (5th PIDA Week ) والمنعقد بالقاهرة خلال الفترة (25-29) نوفمبر 2019 بعرض توضيحي تناول دوره فى بناء القدرات الفنية والقيادية والإدارية للعاملين بالوزارة وعلاقته بدعم تنفيذ سياسات وإستراتيجيات الوزارة وكذلك ارتباط أنشطة القطاع بتحقيق أهداف التنمية المستدامة SDGs ومحاور البرنامج الهيدرولوجى الحكومى (IHP) وأنشطة التعاون الجارية مع المنظمات الدولية والبرامج المشتركة لبناء القدرات فى الدول الأفريقية وخاصة دول حوض النيل والدول العربية الشقيقة.

