شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر 9 قرارات لرئيس الوزراء أبرزها سحب جنسية من فلسطينى اكتسابها بالغش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس، قرار الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء، بسحب الجنسية المصرية من عبد الله محمود عبدالله أبو صبيح من مواليد فلسطين ، لاكتسابها عن طريق الغش وبناء على أقوال كاذبة .

كما نشرت عدد من القرارات الأخرى من بينها اعتبار كلا من مشروع إقامة خزام مياه الشرب بإمبابة ومحطة رفع الصرف الصحى بطوخ بالقليوبية ومشروع إقامة محطتى رفع الصرف الصحى بشبرا الخيمة من أعمال المنفعة العامة .