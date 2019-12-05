المجتمعات العمرانية تُعفى المُخصص لهم أراضٍ زراعية بالمدن الجديدة من غرامات التأخير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع الشئون التجارية والعقارية، بأن الهيئة قررت منح تيسيرات فى السداد للعملاء المخصص لهم (أراضٍ زراعية تمليك وبمقابل انتفاع) بالمدن الجديدة (الساري تخصيصها فقط)، وذلك بالإعفاء من سداد غرامات التأخير حال قيام العملاء بسداد كامل المتأخرات المالية المُستحقة، خلال 4 أشهر اعتبارا من تاريخ الإعلان الذى سينشر فى الصحف، وذلك تيسيراً من الهيئة على المواطنين.

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