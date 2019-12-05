شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 11 طالبة بحالات اختناق فى مدرسة بالداخلة بسبب حرق المخلفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب عدد من طالبات مدرسة الداخلة الثانوية الزراعية بمحافظة الوادى الجديد بحالات اختناق شديد نتيجة تصاعد أدخنة من حرق مخلفات وقمامة بالمدرسة.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع المدرسة وجرى نقل 5 حالات إلى مستشفى الداخلة العام ونقل 6 حالات بمعرفة المدرسين من موقع المدرسة، وجارى تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق

ورد إخطار أمنى إلى اللواء هشام لطفى مساعد وزير الداخلية لأمن الوادى الجديد يفيد بحدوث حالات اختناق نتيجة إشعال النيران فى مخالفات مجاورة للمدرسة، ما تسبب فى حدوث اختناق وضيق تنفس بين عدد من طالبات المدرسة، وعلى الفور تم نقل الطالبة اسراء حسن محمد وامنيه سيد احمد وكريمه ممدوح محمد وساره محمد محمد و دعاء حمدي محمد وجرى نقلهم إلى مستشفى الداخلة العام ونقل 6 حالات أخرى من موقع المدرسة اسماء الحالات التي تم نقلها عن طريق المدرسين بالمدرسه وهم ايه صلاح مجاور 16 سنه و وأسماء محمد فهمي 17 سنه وأسماء نصر محمد 18 سنه ودينا كرم رافع 16 سنه ومروه كمال سيد 18 سنه وسها محمد محمد 17 سنه، وجارى تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.