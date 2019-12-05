شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يشهد الإطلاق الرسمى للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، الإطلاق الرسمى للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، وتسلم الوثيقة الرسمية للآلية . وكانت وزارة التخطيط قد أعلنت أن مصر اشتركت فى الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، حيث تم تشكيل لجنة وطنية تضم الكيانات الحكومية والمجتمع المدنى والأكاديميين والقطاع الخاص والبرلمان والإعلام والمدافعين عن حقوق الإنسان، بقرار من رئيس مجلس الوزراء لإجراء المراجعة الوطنية الطوعية لمصر فى مجال الحوكمة، وتقدم مصر المراجعة الأولى خلال العام الجارى 2019.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء يشهد الإطلاق الرسمى للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.