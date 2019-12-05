شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع بين وزيرى الإنتاج الحربى والإسكان لمتابعة المشروعات المشتركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والوفد المرافق، لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك بين الوزارتين، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى.

واستعراض الجانبان المستجدات المتعلقة بموضوعات التعاون المشترك بين الوزارتين، التى تستهدف تلبية المتطلبات اللازمة لمشروعات تنفيذ عدد من محطات تنقية وتحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحى، وذلك فى إطار اهتمام الدولة بتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة ورفع كفائتها وتوفير مصادر لتدوير المياه المستخدمة، والتكامل بين مختلف الجهات بالدولة.

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كما تم بحث التعاون المشترك فى تنفيذ المدن الجديدة، حيث تم تقديم عرض حول تطبيق منظومة تكنولوجية حديثة للمدن الذكية، وتم التأكيد على حرص وزارة الإنتاج الحربى على توجيه كل الإمكانيات التصنيعية والفنية والتكنولوجية والبشرية للشركات والوحدات التابعة لها للمشاركة فى تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة بكفاءة ودقة وفي التوقيتات المحددة.

من جانبه أوضح الدكتور عاصم الجزار أنه تمت مناقشة الموقف التنفيذى لـ69 محطة معالجة مياه صرف صحى و68 محطة تحلية مياه للشرب و29 محطة إزالة الحديد والمنجنيز بمحافظة الوادى الجديد، كما تم بحث آخر المستجدات المتعلقة بتوسعات محطة معالجة المياه الثلاثية و8 محطات رفع وخطوط الطرد للصرف الصحى بالغردقة، وكذا موقف استكمال أعمال مشروع الصرف الصحى لمدينة القصير، والموقف التنفيذى لمحطة الصرف الصحى بنزلة البدرمان بمحافظة المنيا.

وأكد الجزار أن التعاون مع وزارة الإنتاج الحربى يأتى من منطلق إيمان وزارة الإسكان بأهمية التكامل مع مختلف المؤسسات بالدولة لتلبية احتياجات المواطنين، مضيفاً أن هذا التعاون المشترك يأتي في إطار حرص الوزارة على دعم التصنيع المحلي وإستخدام التكنولوجيات الحديثة في مجال إنشاء محطات تحلية ومعالجة وتنقية المياه، مضيفاً أن تنفيذ هذه المحطات بواسطة شركات الإنتاج الحربي يساهم في خفض تكلفة إنشائها وتوفير العملات الأجنبية المخصصة لاستيراد مكونات المحطات المثيلة، مشيداً بما تمتلكه شركات الإنتاج الحربي من إمكانيات تكنولوجية وفنية وتصنيعية وبنية تحتية وكوادر بشرية يمكن الاعتماد عليها للمشاركة فى تنفيذ المشروعات القومية المختلفة بأعلى كفاءة وطبقاً للمقاييس العالمية.