شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: انخفاض فى درجات الحرارة الأسبوع المقبل وأمطار على مناطق متفرقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، انخفاض درجات الحرارة خلال الأسبوع المقبل لتترواح ما بين 20 إلى 21 درجة، مع توقعات بسقوط أمطار على مناطق متفرقة من البلاد.

وقال مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، فى مداخلة للتليفزيون المصرى اليوم الخميس، إن معظم خريف هذا العام لم يسجل درجات حرارة أقل من المعدل، متوقعًا سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة اليوم على السواحل الشمالية ومناطق من شمال الدلتا.

ونصح شاهين المواطنين بارتداء الملابس الشتوية خلال الأوقات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر، مشيرا إلى أن الرياح هادئة وينحصر نشاطها على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر ومناطق من شرق البحر المتوسط.