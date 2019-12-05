شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب شمال الصين دون أنباء عن خسائر بشرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضرب زلزال بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر مدينة "تانجشان" بمقاطعة خبى شمالى الصين، دون ورود أنباء فورية حول وقوع خسائر بشرية أو مادية.

وذكر مركز شبكات رصد الزلزال الصينية –في بيان اليوم- أن الزلزال ضرب المنطقة الساعة 8:02 صباح اليوم الخميس بتوقيت بكين، وأن مركزه كان على عمق 10 كيلومترات في حي "فنغنان" بمدينة "تانغشان"، وأن سكان العاصمة (بكين) ومدينة "تيانجين" القريبتين شعروا بالهزة الأرضية.

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