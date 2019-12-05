شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يلتقى الرئيس التنفيذى لمجموعة "ماجد الفطيم" والان مع تفاصيل الخبر

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وفد مجموعة ماجد الفطيم برئاسة "آلان بيجانى" الرئيس التنفيذى للمجموعة، وحضر اللقاء الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.

وخلال اللقاء، أعرب الرئيس التنفيذى لمجموعة الفطيم عن سعادته بتنامى استثمارات المجموعة فى مصر، وآخرها مول بألماظة، المقرر افتتاحه اليوم، وأضاف أن استثمارات المجموعة فى مصر وفرت نحو 148 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

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وأشاد وفد مجموعة "الفطيم" بمناخ الاستثمار فى مصر، وما تم تنفيذه من إصلاحات اقتصادية أسهمت فى تحسين البيئة الاستثمارية، وتذليل المشكلات.

وأضاف الوفد أنهم اتفقوا مؤخراً مع مجموعة من مالكى الماركات العالمية لفتح فروع لها فى مولات المجموعة بمصر.

من جانبه أعرب رئيس الوزراء عن تقديره لما تقوم به مجموعة "الفطيم" من استثمارات فى مصر، مؤكداً مساندة الحكومة لكل الاستثمارات الجادة، وحرصها على تذليل أى عقبات قد تواجههم، مُعربا عن تطلعه لزيادة استثمارات المجموعة فيمصر.

كما قدم رئيس الوزراء التهنئة للمجموعة على افتتاح المول بألماظة، معرباً عن تطلعه لرؤية مزيد من استثمارات المجموعة، لا سيما فى المدن الجديدة.