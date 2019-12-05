مصدر أمني: ضبط شخص انتحل صفة ضابط وتعدى على المواطنين بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: صرَّح مصدر أمني، بأن الأجهزة الأمنية ضبطت شخصًا تعدى على المواطنين بأحد الشوارع بمنطقة مدينة نصر، منتحلًا صفة ضابط شرطة. وأضاف المصدر، أن قرار الضبط جاء عقب تداول مقطع فيديو بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بشأن شكوى أحد المواطنين ممن تضرروا بتعدي أحد الأشخاص عليه بالسب والضرب بالأيدي؛ بسبب خلاف بينهما على أولوية المرور حال سيرهما بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وادعى أنه ضابط شرطة (على غير الحقيقة). وتم ضبط الشخص المشار إليه، وجارِ اتخاذ الإجراءات القانونية.

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