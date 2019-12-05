حبس 3 عاطلين بتهمة الاتجار في "الشادو" المخدر بحلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

أمرت نيابة حلوان، اليوم الخميس، بحبس 3 عاطلين 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار في مخدر "الشادو" بدائرة القسم.

تعود تفاصيل الواقعة أثناء خروج النقيب أحمد لطفي، معاون المباحث بقسم شرطة حلوان، بحملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون، وأثناء السير بشوارع منطقة المشروع الأمريكي، اشتبه في ثلاثة أشخاص، عاطلين.

وبتفتيش المتهمين عثر بحوزتهم على 240 جرام من مخدر "الشادو" وسلاح أبيض وهاتف محمول، ومبلغ مالي 2500 جنيه.

أقر المتهمون أمام رجال المباحث بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الأبيض للدفاع عن النفس، والمبلغ المالي من متحصلات البيع.