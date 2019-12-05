"الري": 215 مليون جنيه أعمال منفذة لخدمة المنشآت المائية والقناطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

أكد تقرير تلقاه الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري حول مجمل الإنجازات التي تم تنفيذها في مجال الخزانات والقناطر الكبرى خلال العام المالي 2019-2020، أن إجمالي تكلفة ما تم تنفيذه بالقطاع بلغ 215 مليون جنيه، وذلك خلال النصف الأول من العام المالي.

وأكد المهندس أشرف حبيشي رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى أن القطاع قام بتنفيذ العديد من الأعمال خلال الفترة من أول يوليو الماضي حتى الآن بتكلفة بلغت 215 مليون، ومنها أعمال تحديث أنظمة وأجهزة التحكم والمراقبة لمفيض قناطر إسنا الجديدة بتكلفة إجمالية تصل إلى 100 مليون جنيه، بالإضافة إلى المنظومة الأمنية لقناطر أسيوط الجديدة بتكلفة حوالي 55 مليون، بالإضافة إلى تدعيم 30 بوابة من بوابات قناطر إدفينا بتكلفة حوالي 5 ملايين جنيه.

وقال حبيشي إنه تم الانتهاء من طرح وترسية عملية تصميم وتنفيذ منظومة أمنية متكاملة لتأمين سد ومفيض دمياط بما يتجاوز 31 مليون جنيه، وكذلك الانتهاء من طرح وترسية عملية تدعيم وتحديث الهويس الشرقي لقناطر إسنا الجديدة بما يتجاوز 20 مليون جنيه، كما تم الانتهاء من طرح وترسية عملية تدعيم وتجديد قنطرتي حجز الراهبين والراهبين المساعدة، بما يتجاوز 4 ملايين جنيه، فضلًا عن الانتهاء من طرح وترسية عملية تدعيم وتأهيل 25 فتحة بالبر الأيمن لقناطر زفتى وتدعيم هويس وقنطرة فم المنصورية وقنطرة عمر بك بقيمة 28 مليون جنيه.

تجدر الإشارة إلى قيام قطاع الخزانات والقناطر الكبرى خلال العام الماضي بتنفيذ حزمة من المشروعات والأعمال بتكلفة بلغت 550 مليون جنيه، شملت إنهاء إعداد التصميم التفصيلي وتجهيز مستندات الطرح لمشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة وتوقيع العقد الخاص باختيار الاستشاري المشرف على تنفيذ المشروع، كما تم عمل تأمين شامل لبعض القناطر الكبرى من خلال تنفيذ منظومة أمنية متكاملة تشمل بناء أسوار إلكترونية وتركيب كاميرات مراقبة ونظم تحكم مطورة لقناطر زفتى وقناطر فم ترعة الإسماعيلية الجديدة والقديمة وقنطرة فم العباسي.