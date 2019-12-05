اكتسبها بـ"الغش".. قرار حكومي بسحب الجنسية المصرية من فلسطيني

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس، قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بسحب الجنسية المصرية من شاب فلسطيني؛ اكتسبها عن طريق "الغش وبناءً على أقوال كاذبة".
ونص القرار الذي حمل رقم 40 لسنة 2019، على "سحب الجنسية المصرية من عبدالله محمود عبدالله أبوصبيح، من مواليد فلسطين بتاريخ 14 يوليو 1984 (فلسطيني الأصل)، وذلك لاكتسابه الجنسية المصرية عن طريق الغش، وبناء على أقوال كاذبة".
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