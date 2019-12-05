قادمة من العتبة.. النقل تحتفل الأحد بوصول ماكينة الحفر العملاقة إلى ماسبيرو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

كشف مصدر بوزارة النقل عن تنظيم احتفالية كبرى بحضور الفريق كامل الوزير وزير النقل، بمناسبة وصول ماكينة الحفر العملاقة إلى محطة مترو ماسبيرو، الأحد المقبل.

أكد المصدر، لمصراوي، أن ماكينة الحفر العملاقة تقوم بأعمال حفر المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو، مضيفًا أنها ستتجه إلى محطة ماسبيرو الأحد المقبل، قادمة من العتبة.

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وأضاف المصدر: "بعد الانتهاء من محطة ماسبيرو ستكمل أعمالها وصولاً إلى الزمالك، ومن ثم إلى الكيت كات"، مضيفًا أن فترة تنقلها ستتخللها أعمال صيانة.

وتقسم أعمال المرحلة الثالثة بالخط الثالث للمترو إلى ثلاثة أجزاء؛ الأول يبدأ من العتبة ويمتد بطول 4 كم، ويشمل "4" محطات نفقية هي "ناصر وماسبيرو والزمالك والكيت كات"، ومخطط الانتهاء من هذا الجزء خلال 55 شهرًا من تاريخ تفعيل التعاقد في ديسمبر 2016، والجزء الثاني يمتد بطول 6.6 كم وعدد 6 محطات من شارع السودان مرور بإمبابة حتى محطة روض الفرج، ومخطط تنفيذه 65 شهرًا من تاريخ تفعيل التعاقد.

فيما يتضمن الجزء الثالث الذي يمتد بطول 7.1 كم عدد 5 محطات من التوفيقية مرورًا بشارعي وادي النيل وجامعة الدول، حتى يصل إلى محطة جامعة القاهرة، ويتقاطع مع الخط الثاني للمترو، ومخطط تنفيذه خلال 74 شهرًا من تاريخ تفعيل التعاقد. ​