أخبار مصر | توقيع مذكرة تعاون بين بنك ناصر وشركة أورانج بحضور وزيرة التضامن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توقيع مذكرة تعاون بين بنك ناصر وشركة أورانج بحضور وزيرة التضامن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غادة والي،

رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر،

اليوم الخميس،

تشهدوزيرة التضامن الاجتماعي، وتوقيع مذكرة تعاون بين بنك ناصر الاجتماعي، وشركة أورانج مصر، في إطار تحسين الخدمات بالبنك.

ويأتي ذلك بحضور الدكتور شريف فاروق، النائب الأول لرئيس بنك ناصر الاجتماعي.

وكانت شهدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعى، الثلاثاء الماضي، فعاليات إطلاق المرحلة الثانية لتطوير عيادات مشروع 2 كفاية للحد من الزيادة السكانية بين أسر تكافل، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعجوزة، حيث سيشهد الاحتفال توقيع بروتوكولات تعاون مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي وعدد من الجمعيات الأهلية في إطلاق إشارة البدء لتطوير 32 عيادة تقدم خدمات تنظيم الأسرة ضمن مشروع 2 كفاية للحد من الزيادة السكانية على مستوى 10 محافظات وهى (البحيرة – الجيزة – الفيوم – بني سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان).

