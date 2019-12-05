أخبار مصر | اليوم.. صرف المعاشات المحولة على بنك ناصر الاجتماعي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. صرف المعاشات المحولة على بنك ناصر الاجتماعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى صرف معاشات شهر ديسمبر، وذلك للمعاشات المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعى بقيمة 6.107 مليار جنيه، اعتبارا من يوم اليوم الخميس.

وكانت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، قد وجهت رؤساء صندوقى التأمين الاجتماعى باتخاذ جميع الاستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات شهر ديسمبر لما يزيد عن 8.260 مليون قائم بالصرف، بقيمة 15.230 مليار جنيه، اعتبارا من الأحد الماضي وذلك لأصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها ومن ماكينات الصراف الآلى لما يزيد عن 3.317 مليون قائم بالصرف بقيمة 4.715 مليار جنيه.

ومن المقرر صرف المعاشات المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعى بقيمة 6.107 مليار جنيه ويتم صرفها إلى 3.304 مليون قائم بالصرف، اعتبارا من اليوم الخميس 5 ديسمبر، بينما يتم صرف المعاشات المحولة على البنوك بداية من 10 ديسمبر لما يزيد عن 1.683 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 4.407 مليار جنيه.