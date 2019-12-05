أخبار مصر | جولة في صحف اليوم.. تضامن الرئيس مع جيبوتى ومبادرة البنك المركزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جولة في صحف اليوم.. تضامن الرئيس مع جيبوتى ومبادرة البنك المركزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبرزت صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم الخميس، نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس.

وذكرت صحيفة الأهرام تحت عنوان مساعدات مصرية لمواجهة آثار الفيضانات بجيبوتى، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أعرب عن تضامن مصر حكومة وشعبا مع جيبوتى فى مواجهة آثار الفيضانات التى شهدتها أخيرا، مؤكدا المساندة للأشقاء هناك خلال تلك الظروف الصعبة والاستعداد لإرسال مساعدات طبية وإغاثية لدعم الجهود الجارية فى هذا الشأن.

كما أكد الرئيس، خلال اتصال هاتفى أجراه أمس مع الرئيس الجبيوتى إسماعيل عمر جيلة اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية والأخوية التى تربط بين البلدين والتى تتجلى فى توافق المواقف والرؤى فى العديد من القضايا المطروحة على الساحة العربية والإفريقية والدولية وحرص مصر على مواصلة تعزيز تلك العلاقات خاصة فى القطاعات التجارية والاستثمارية، وذلك فى ظل رؤية مصر لجيبوتى كشريك فى المنطقة بالنظر إلى دورها فى تحقيق الأهداف المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والأمن والاستقرار فى منطقة القرن الأفريقى والبحر الأحمر.

ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضى المتحدث باسم الرئاسة قوله إن الزعيمين تباحثا، خلال الاتصال، حول تطورات عدد من القضايا الإقليمية والملفات المتعلقة بالاتحاد الإفريقى خاصة فى ظل الرئاسة المصرية للاتحاد حيث أعرب الرئيس السيسى، فى هذا الصدد، عن التطلع لمواصلة التنسيق مع الرئيس الجيبوتى فيما يتعلق بقضايا الأمن والاستقرار والتنمية على مستوى القارة الإفريقية.

من جانبه، أشاد الرئيس جيلة بالتطور المستمر فى مسار العلاقات الثنائية بين مصر وجيبوتي، معربا عن تقديره العميق لمصر وشعبها وقيادتها، لاسيما فى ظل موقفها الأخوى المشرف بالتضامن مع الشعب الجيبوتى فى محنته.

وفى سياق آخر ، ذكرت صحيفة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد دعمه الكامل لأمن واستقرار العراق، حيث ذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء أن ذلك جاء فى رسالة من الرئيس السيسى إلى نظيره العراقى الرئيس برهم صالح نقلها السفير المصرى لدى بغداد علاء موسى خلال استقبال صالح له أمس.

وأضافت أن الرئيس العراقى بحث مع السفير علاء موسى خلال اللقاء آخر التطورات والأحداث على الصعيدين العربى والدولى وضرورة ترسيخ السلم والاستقرار فى المنطقة وأكدا أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين.

وفى الشأن المحلى ، وتحت عنوان 100 مليار جنيه لقطاع الصناعة .. و50 مليارًا للإسكان المتوسط، ذكرت صحيفة الأهرام أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أعلن أنه فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بدعم قطاع الصناعة فقد تم الاتفاق بين البنك المركزى ووزارة المالية على إطلاق مبادرة تستهدف ضخ 100 مليار جنيه بفائدة 10% متناقصة تستفيد منها الأنشطة الصناعية القائمة حاليا والتى تسعى للتوسع خلال الفترة المقبلة.

ونقلت الصحيفة عن مدبولى قوله، فى المؤتمر الصحفى الذى عقد بمجلس الوزراء أمس عقب اجتماع الحكومة الأسبوعى إن هناك مبادرة أخرى لدعم المصانع المتعثرة ورفع الأعباء التى تعانيها تشجيعا لإعادة افتتاح المصانع المغلقة لتعود عجلة الإنتاج مرة أخرى.

كما أعلن مبادرة جديدة خصص لها 50 مليار جنيه لدعم تمويل الإسكان المتوسط ومشروعات الإسكان التى تستهدف الأسر ذات الدخل المتوسط تتضمن تقليل سعر الفائدة.

من جانبه، قال طارق عامر محافظ البنك المركزى أن مبادرة دعم الصناعة ستغطى 96 ألف مؤسسة صناعية ستتمتع بهذه القروض وستكون الأولوية للصناعات البديلة للواردات، مضيفا انه سيتم دعم المصانع المتعثرة البالغ عددها 5184 مصنعا لإعفائها من الفوائد المتراكمة بالكامل والتى تبلغ 31 مليار جنيه.

وحول مبادرة دعم الإسكان المتوسط أوضح عامر أن الفائدة ستكون 10% فقط وأن مدة التقسيط ستمتد إلى 20 سنة.

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وبشأن عملية التحول الرقمى الجارية حاليا ، ذكرت صحيفة الأهرام أن الدكتور مدبولى أكد، خلال رئاسته اجتماع مجلس الوزراء أمس، أن الحكومة تبذل قصارى جهدها خلال الفترة الحالية لاتخاذ خطوات ملموسة نحو التحول الرقمي، لافتا إلى أنه تم تفعيل عدد من الخدمات الالكترونية للمواطنين لتوفر الجهد والوقت فضلا عن تقليل التعامل المباشر بين المواطن طالب الخدمة والموظف مقدم الخدمة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية المشروعات التى افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس الأول بمحافظة دمياط ووصفها بأنها إنجاز كبير للغاية.

وأضافت الأهرام أن المجلس تابع إجراءات انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية العام المقبل وتم استعراض خطوات اختيار الموظفين الذين سيتم نقلهم إليها.

من جانبها، استعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى خطة تسكين الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية، مشيرة إلى أنه سيتم الانتهاء من تقييم الجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية بنهاية ديسمبر الحالى .

وأشار المهندس كامل الوزير وزير النقل إلى أن الوزارة وضعت خطة لنقل العاملين الحكوميين يوميا من إقليم القاهرة الكبرى إلى العاصمة الإدارية الجديدة لحين استكمال محاور ووسائل النقل الجماعى المخططة لربط العاصمة الإدارية الجديدة بإقليم القاهرة الكبرى والأقاليم المجاورة.

وتحت عنوان تسجيل 1,5 مليون مواطن فى المرحلة الأولى للتأمين الصحي، ذكرت صحيفة الأهرام أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أكدت أن إجراءات عملية تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد تسير بشكل جيد وفقا للخطة والجدول الزمنى الخاص بالتجهيز والتطبيق فى المحافظات .. مشيرة إلى أنه تم تسجيل مليون و468 ألف مواطن فى المرحلة الأولى بمحافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء والأقصر وأسوان.

فى السياق نفسه، نقلت الصحيفة عن الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة قوله إنه تم فتح نحو 395 ألف ملف عائلى بتلك المحافظات من خلال وحدات طب الأسرة بمحافظة بورسعيد أولى محافظات المرحلة الأولى بالإضافة إلى أكثر من 117 وحدة ومركز طب أسرة بالمحافظات الخمس.

وأضاف مجاهد أن الفريق الطبى ببورسعيد نجح فى إجراء 12 ألف عملية جراحية فى عدد من التخصصات المختلفة والكبرى بينها عمليات تتم للمرة الأولى فى مدن القناة ومنها جراحات قلب مفتوح وزراعة القرنية والقوقعة.

وتحت عنوان مرصد الإفتاء يحذر من استخدام مصطلح الإرهاب الإسلامي ، ذكرت صحيفة الأخبار أن مرصد الفتاوى التكفيرية بدار الإفتاء حذر من الوقوع فى خطأ استخدام مصطلح الإرهاب الإسلامى فى وسائل الإعلام وفى المجال الأكاديمى والبحث العلمي، مؤكدا أن استخدام المصطلح فيه كثير من المغالطات وقلب للحقائق.

وأوضح أن استخدام وتوظيف المفهوم إعلاميا وأكاديميا فى تشوية حقائق ومبادئ الإسلام عمل على تدعيم الإرهاب وسعار الإسلاموفوبيا وتغذية إرهاب الجماعات المتطرفة، مؤكدا أن التوظيف الإعلامى والأكاديمى للمصطلح عقب هجمات 11 سبتمبر تحول إلى مغالاة مفرطة أفضت إلى تدعيم المصطلح لكافة أنواع التمييز والعنصرية ضد الإسلام والمسلمين.

وفى تناولها أيضا للشأن المحلى، ذكرت صحيفة الجمهورية أن وزير قطاع الأعمال العام عقد جلسة مباحثات مع وفد شركة دونج فينج الصينية لصناعة السيارات لاستكمال مفاوضات التعاون المشترك لإنتاج سيارات ركوب كهربائية على خطوط شركة النصر للسيارات.

وأضافت الجمهورية أنه تم الاتفاق على أهم المحاور التى ستتضمنها مذكرة التفاهم بين الجانبين والتى سيتم توقيعها فى يناير 2020 على أن يعقب ذلك إعداد دراسة جدوى مبدئية فى ضوء المعلومات التى تعهد الجانب الصينى بتوفيرها بشأن القيام بإنتاج سيارة ركوب صينية على خطوط شركة النصر وما يتطلبه ذلك من ضخ للاستثمارات للإحلال والتجديد بما يتناسب مع التكنولوجيا المستخدمة فى شركة دونج فينج.

وأكد الوزير ان المشروع يمثل إعادة إحياء لشركة النصر للسيارات والمتوقفة منذ عام 2009 بموجب قرار التصفية، مشيرا إلى أنه من المستهدف أن تصل الطاقة الإنتاجية للشركة إلى 25 ألف سيارة كهربائية.