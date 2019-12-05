شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تسعى لطرح 6000 فدان بالعاصمة الإدارية حتى يونيو 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مجدي أمين، رئيس القطاع العقاري بشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إن الشركة تسعى لطرح 6 آلاف فدان للبيع بالعاصمة حتى يونيو 2020.

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وأضاف أمين، في تصريحات لوكالة «رويترز»: «المرحلة الأولى من العاصمة تبلغ 40 ألف فدان، تم بيع 17500 فدان منها حتى الآن، ونخطط لبيع 6 آلاف فدان حتى يونيو 2020».

وتتضمن المرحلة الأولى، التي تغطي نحو 168 كيلومترا مربعا، الوزارات وأحياء سكنية والحي الدبلوماسي وحي المال والأعمال.

وتخطط الحكومة المصرية للبدء بإدارة البلاد من العاصمة الجديدة الواقعة في الصحراء اعتبارا من منتصف 2020.