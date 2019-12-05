شكرا لقرائتكم خبر عن مأوى ومستشفى لمكافحة الكلاب الضالة بحى السيدة زينب فى القاهرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دشن حى السيدة زينب، برئاسة الدكتور مهران عبد اللطيف، حملة لمكافحة الكلاب الضالة، بطريقة لا تتعارض مع حقوق الحيوان، ولا تؤذى الكلاب، وذلك من خلال تجميعهم وإيداعهم بأماكن إيواء خاصة بهم، بالتنسيق مع جمعيات الرفق بالحيوان، والطب البيطرى.

وخصص الحى سيارة لجمع الكلاب الضالة تجوب الشوارع بالتنسيق مع الطب البيطرى، من خلال فرق مدربة ومؤهلة للتعامل مع الكلاب، حرصا على سلامة المواطنين ومرعاة عدم التعامل مع الكلاب بطرق تشكل خطورة على حياة الأطفال.

وقال رئيس حى السيدة زينب: سيتم تجميع الكلاب الضاله وتوجيهم إلى أماكن المأوى الخاصة بهم بعيداً عن المناطق السكنية، مع مراعاة تقديم الرعاية الكامله لهم من خلال جمعيات الرفق بالحيوان، وسيتم الكشف عن الكلاب اصحاب العاهات أو التى أصيبت سابقاً ، وتوجيههم إلى المستشفيات الخاصة بهم لمراعاة حالتهم الصحية وذلك بعد فصلهم.

وأضاف مهران، أنه تم وضع ارقام التليفونات الخاصة بتلقى الشكاوى على جانبى السيارة المخصصة لجمع الكلاب، والتى تجوب بالشوارع والميادين ومحيط المدارس، ويتم التعامل الفورى مع أى شكوى، كما تم خدمة واتس اب، على رقم01004040069.

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سيارة لجمع الكلاب الضالة (1)



سيارة لجمع الكلاب الضالة (2)