10 معلومات عن قرار "التعليم" اعتبار التربية الرياضية مادة نجاح ورسوب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تحويل التربية الرياضة من نشاط إلى مادة نجاتح ورسوب على تلاميذ مرحلة التعليم الأساسى من الثالث الابتدائى حتى الثالث الإعدادى، الخليج 365" يقدم فى 10 خطوات أبزر المعلومات عن تفاصيل القرار الوزارى. 1ـ تعتبر مادة التربية الرياضية مادة أساسية "مادة نجاح و رسوب". 2ـ لا تضاف درجاتها للمجموع الكلى وذلك بالصفوف من الثالث الابتدائى حتى الثالث الاعدادى. 3ـ يخصص لمادة التربية الرياضية فترة دراسية واحدة" حصتان أسبوعيا". 4ـ يتم تقييم الطالب عمليا قبل نهاية الفصل الدراسى بأسبوعين على الأقل. 5ـ يتم توزيع درجات مادة التربية الرياضية للصفوف من الثالث الابتدائي حتى الصف الثالث الاعدادي بفترة واحدة مدتها 90 دقيقة بواقع حصتين. 6ـ تخصص لها الدرجة الكبرة 40 مقسمة منها 20 درجة في الفصل الدراسي الأول و20 درجة في الفصل الدراسي الثانى. Advertisements 7ـ توزع الـ" 20 دجرة فى الترم الواحد، بواقع 5 درجات للثقافة الرياضية و5 للمهارة و5 للالتزام بممارسة التربية الرياضية و5 للياقة البدنية. 8ـ لا توجد أعمال سنة أو امتحان تحريرى بل يوجد امتحان شفوى وأخر عملى للمادة. 9ـ كما لا يوجد كتاب مدرسى للطالب بل يوجد دليل معلم يستخدمه المدرس فى المدرسة. 10ـ يسري القرار على نظام الدراسة اعتبارا من العام الدراسي الحالي 2019/2020.

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