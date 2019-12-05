شكرا لقرائتكم خبر عن %52 من القراء يرفضون تخفيض رسوم التصالح على مخالفات البناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تؤيد تخفيض رسوم التصالح على مخالفات البناء؟"، رفض 52% من القراء تخفيض تلك الرسوم. Advertisements

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