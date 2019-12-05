شكرا لقرائتكم خبر عن شركة العاصمة الإدارية الجديدة: نسعى لطرح 6000 فدان حتى يونيو 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مجدى أمين رئيس القطاع العقارى بشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إن شركته تسعى لطرح ستة آلاف فدان للبيع بالعاصمة حتى يونيو 2020.

والعاصمة الإدارية الجديدة خطة طموح لإنشاء مدينة على بعد 45 كيلومترا شرقى القاهرة كان قد أُعلن عنها فى مارس 2015 خلال قمة اقتصادية عُقدت فى شرم الشيخ لجذب المستثمرين الأجانب.

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وأضاف أمين لرويترز، أن المرحلة الأولى من العاصمة تبلغ "40 ألف فدان تم بيع 17500 فدان منها حتى الآن ونخطط لبيع ستة آلاف فدان حتى يونيو 2020."

ومن المتوقع أن تبلغ مساحة العاصمة الإدارية الجديدة عند اكتمالها نحو 700 كيلومتر مربع.

وتتضمن المرحلة الأولى، التي تغطي نحو 168 كيلومترا مربعا، الوزارات وأحياء سكنية والحي الدبلوماسى وحى المال والأعمال.