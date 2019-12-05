شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام مرتبطة بمحاكمة المتهمين بـ"تنظيم بيت المقدس".. بعد مد أجل الحكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوشكت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، من تسطير كلمة النهاية بقضية محاكمة الإرهابي هشام عشماوى وآخرين من عناصر تنظيم "بيت المقدس"، بتهمة ارتكاب العديد من الجرائم تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة، بعد مد أجل الحكم فى القضية لجلسة 1 فبراير المقبل، وتوجد العديد من الأرقام مرتبطة بالدعوى منها .. 1 ـ الرقم "5"، ويشير لرقم دائرة الإرهاب برئاسة المستشار حسن فريد والتى تنظر الدعوى. 2 ـ الرقم "208"، ويشير لعدد المتهمين ولعل أبرزهم هشام عشماوى. 3 ـ الرقم "117"، ويشير لعدد الجلسات التى نظرتها المحكمة فى الدعوى. 4 ـ الرقم "54"، ويشير لعدد الجرائم التى أرتكبها المتهمين فى الدعوى. Advertisements 5 ــ الرقم "22"، ويشير لعدد المتهمين المتوفين فى الدعوى. 6 ـ الرقم "140"، ويشير لعدد المتهمين المحبوسين. 7 ـ الرقم "46"، ويشير لعدد المتهمين الهروب فى القضية. 8 ــ الرقم "834"، ويشير لعدد الشهود فى قائمة أدلة الثبوت. وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة النارية والذخيرة.

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