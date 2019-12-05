الأرصاد: اليوم أمطار على السواحل الشمالية.. والصغرى بالقاهرة 14 درجة

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وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشرقية وجنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس وشرق البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيهما يتراوح من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر
الصغرى العظمى
القاهرة 14 23
شبين الكوم 14 23
طنطا 14 22
دمنهور 15 22
الإسكندرية 14 23
بلطيم 15 23
مطروح 11 23
السلوم 11 24
سيوة 08 22
بورسعيد 16 22
دمياط 16 22
الزقازيق 14 23
الإسماعيلية 11 23
السويس 14 23
العريش 11 22
رفح 11 21
رأس سدر 14 23
نخل 06 20
نويبع 15 23
طابا 13 21
كاترين 03 19
الطور 14 25
شرم الشيخ 18 25
الغردقة 16 26
مرسى علم 18 26
الفيوم 13 24
بني سويف 12 23
المنيا 10 23
أسيوط 10 24
سوهاج 13 24
قنا 13 24
الأقصر 11 25
أسوان 13 26
أبوسمبل 14 25
الوادي الجديد 12 25
شلاتين 20 26
أبو رماد 21 26
حلايب 23 25
رأس حدربة 23 25
أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:
الصغرى العظمى
مكة المكرمة 22 32
المدينة 16 29
الرياض 13 24
المنامة 20 24
أبوظبي 19 27
الدوحة 18 26
الكويت 12 22
دمشق 04 17
بيروت 14 20
عمان 07 16
القدس 10 16
غزة 17 22
بغداد 09 19
مسقط 20 27
صنعاء 04 22
الخرطوم 19 32
طرابلس 12 21
تونس 09 19
الجزائر 09 17
الرباط 09 17
نواكشوط 14 25
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:
الصغرى العظمى
أنقرة - 09 05
إسطنبول 04 10
إسلام أباد 08 22
نيودلهي 10 23
جاكرتا 25 33
بكين - 06 02
كوالالمبور 23 33
طوكيو 05 13
أثينا 06 13
روما 07 13
باريس 01 06
مدريد 04 13
برلين 00 04
لندن 08 09
مونتريال - 07 00
موسكو 00 03
نيويورك 01 07
واشنطن 00 09
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