شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: رقابة على مراكز ومكاتب بيع اللقاحات البيطرية لضبط المواد المحظورة والان مع تفاصيل الخبر
وقال الدكتورعبد الحكيم رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن هناك تعليمات بتشديد الرقابة على المراكز والمكاتب الخاصة ببيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية بمختلف المحافظات لضبط أى مخالفات تتعلق ببيع وتداول الادوية المحظورة او تم انتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية المصرية واتخـــــاذ الاجراءات القانونية نحو اغلاقها او تقنين اوضاعها وفقا للاشتراطات التى تحددها الجهات المختصة.
وأضاف رئيس الخدمات البيطرية، أن هناك تنسيق كامل مع مباحث التموين والرقابة التموينية والمحافظين، لضبط أى من المخالفات سواء كانت مصانع الادوية البيطرية أو مخالفات تداول وبيع الأدوية والتى لم تطبيق المعايير والاشتراطات المعتمدة،لافتا الى أن هناك حملات رقابية مشددة لضبط الادوية البيطرية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفات.
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