شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة النفسية تنظم المؤتمر الأول لطب نفسى الأطفال والمراهقين بالصعيد اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
يتضمن المؤتمر العديد من المحاضرات وورش العمل حول الأعراض والاضطرابات النفسية لدى الأطفال والمراهقين بمشاركة أستاذة متخصصين من الجامعات المختلفة والأمانة العامة للصحة النفسية، بحضور محافظ سوهاج و رئيس جامعة سوهاج و نقيب أطباء سوهاج ووكيل وزارة الصحة ورئيس فرع التأمين الصحى بسوهاج.
يستهدف المؤتمر تدريب أطباء النفسية والأطفال والتخصصات المتعلقة على تشخيص الأعراض النفسية لدى الأطفال و المراهقين وكيفية التوجيه لعلاجها و التعامل معها.
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