شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة النفسية تنظم المؤتمر الأول لطب نفسى الأطفال والمراهقين بالصعيد اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يتضمن المؤتمر العديد من المحاضرات وورش العمل حول الأعراض والاضطرابات النفسية لدى الأطفال والمراهقين بمشاركة أستاذة متخصصين من الجامعات المختلفة والأمانة العامة للصحة النفسية، بحضور محافظ سوهاج و رئيس جامعة سوهاج و نقيب أطباء سوهاج ووكيل وزارة الصحة ورئيس فرع التأمين الصحى بسوهاج.

يستهدف المؤتمر تدريب أطباء النفسية والأطفال والتخصصات المتعلقة على تشخيص الأعراض النفسية لدى الأطفال و المراهقين وكيفية التوجيه لعلاجها و التعامل معها.