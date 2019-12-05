شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 3 أشخاص فى إطلاق النار داخل القاعدة العسكرية الأمريكية بينهم منفذ الهجوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مسؤولون عسكريون، مقتل اثنين تعرضوا لإطلاق النار في القاعدة العسكرية التاريخية في بيرل هاربر، في هاواي بالولايات المتحدة مساء أمس الأربعاء، بينما أطلق المهاجم النار على نفسه.
وقال المسئولون في تصريح صحفى، إن الضحية الثالثة في حالة مستقرة بعد خضوعه للعلاج في حين أن المهاجم وهو من أفراد البحرية الأمريكية توفي إثر "إصابته بعيار ناري أطلقه على نفسه على الأرجح".
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 3 أشخاص فى إطلاق النار داخل القاعدة العسكرية الأمريكية بينهم منفذ الهجوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.