شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اقتراح برلمانى للحكومة لإعفاء غير القادرين من سداد المصروفات الدراسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحال البرلمان للحكومة عددا من تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى حول اقتراحات برغبة، من بينها تقرير بشأن اقتراح برغبة مقدم من النائب محمود عطية بشأن إعفاء الأسر غير القادرة من سداد المصروفات الدراسية.

ووفقا للتقرير طالب النائب بدعم الدولة وإعفاء الأسر غير القادرة على سداد المصروفات الدراسية وتشمل الأسر من أصحاب معاش تكافل وكرامة والذى تم تحديدها بعد إجراء بحوث وزارة التضامن وأصحاب المهن الحرفية وأسر الأيتام وأسر ذوى الاحتياجات.

وطالب النائب بعدم إلزام الأسر الغير قادرة على إحضار لوحات فنية لتزيين الفصول حيث أنهم فى الأصل غير قادرين على استكمال العملية التعليمية لأبنائهم.

وأشار التقرير إلى أن أكرم حسن رئيس الغدارة المركزية للتعليم الثانوى بوزارة التربية والتعليم، ذكر أنه يتم إعفاء من سداد الاشتراكات ومقابل الخدمات الاضافية والانشطة الطلابية المقررة بالمدارس بمختلف المراحل التعليمية وفق البيان المعتمد من إدارة نظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام الوزارة لعشر فئات وهى:

1- أبناء شهداء 25 يناير

2-أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة والقضاء

3-أبناء شهداء ضحايا الحوادث الإرهابية

4-أبناء الأسر المستفيدة من معاش التضامن الاجتماعى والمساعدات والمعاشات المقدمة من وزار ة التضامن الاجتماعى من طلاب المدارس الحكومية بجميع أنواعها وذلك بعد إجراء بحث اجتماعى

5- الطلاب يتامى الأب

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6-أبناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل وأبناء المكفوفين وذوى الاحتياجات الخاصة وأبناء الذكور المفرج عنهم من السجون خلال عام ميلادى غيرالقادرين بدون دخل ثابت

7- أبناء مصابى العمليات الحربية بعجز كلى أو جزئى والمفقودين

8- طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رمادة بمحافظة البحر الأحمر ومدارس شمال سيناء

9- طلاب مدارس التربية الخاصة ومدارس الفصل الواحد ومدارس التعليم المجتمعى والمدارس الصديقة للفتيات والمدارس الصديقة للأطفال فى ظروف صعبة والمتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس

وأوضح أن حساب رعاية اليتامى بالمدارس والادارة التعليمية والادارة العامة للتربية الاجتماعية بديوان عام الوزارة يتحمل سداد الرسوم المقررة بقوانين واشتراك التأمين على الطلبة ضد الحوادث نيابة عن طلاب الفئات المعفاة بعد إجراء البحث الاجتماعى، وتقديم إقرار بعدم مقدرة ولى الأمر على السداد ويتحمل حساب تنمية الموارد بالوزارة سداد الرسوم المقررة بقوانين نياب عن طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رمادة بالبحر الأحمر ومدارس شمال سيناء.

وأشار إلى أنه يتم خفض نسبة 50% لأبناء العاملين بالتربية والتعليم من الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية المقررة والأنشطة الطلابية بمختلف مر احل التعليم.

فيما أوضح اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للأمن، أن وزارة التربية والتعليم تسعى جاهدة إلى تلبية احتياجات الفئات المعفاة من المصروفات، وأن إجبار الطلاب على كتابة لوحات النشاط المدرسى مخالف للقانون والطالب ملتزم به.

وأوصت اللجنة فى التقرير وزارتى التربية والتعليم والتنمية المحلية، بضرورة إعفاء الأسر غير القادرة من سداد المصروفات الدراسية.