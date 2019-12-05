شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط أدوية منتهية الصلاحية بجنوب ببورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شنت مديرية التموين ببورسعيد، أمس، حملة مكبرة برئاسة وكيل وزارة التموين وشارك فيها وكيل المديرية ومباحث التموين والتفتيش الصيدلي بتكليف من المحافظ اللواء عادل الغضبان. وأسفرت الحملة عن ضبط كميات كبيرة من الأدوية منتهية الصلاحية شملت ٣٧١ عبوة دواء وضبط كميات من الأدوية الخاصة بالتأمين الصحي وأحد الأشخاص يزاول العمل بصيدلية بمنطقة شادر عزام جنوب بورسعيد، وتم تحرير محضر مزاولة مهنة ضد المتهم بالصيدلية وجاري عرضه على النيابة وأصدر محافظ بورسعيد قرارا بإغلاق الصيدلية.

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