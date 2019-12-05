شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد سباقات الهجن بدولة الإمارات يستقبل محافظ جنوب سيناء بأبوظبي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار رئيس دولة الإمارات ورئيس اتحاد سباقات الهجن، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.
وقام المحافظ بتكريم رئيس الاتحاد بإهدائه درع محافظة جنوب سيناء، لدوره الكبير في إنجاح مهرجان شرم الشيخ الدولي الأول والثاني، على أن يقام المهرجان الختامي منتصف ديسمبر الجاري.
حضر اللقاء عدد من مالكي الهجن، وتم مناقشة تطوير رياضة سباقات الهجن في مصر.
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