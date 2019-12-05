شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مركز المدينة: العريش تعود إلى وجهها الحقيقي قريبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد ماجد محمد أحمد، رئيس مركز ومدينة العريش، اقتراب عودة العريش إلى وجهها الحقيقى بعد الانتهاء من أعمال التطوير والتجميل.

Advertisements

وأشار رئيس مركز ومدينة العريش الليلة، خلال ندوة جماهيرية عقدت في مقر المجمع الإعلامي بالعريش تحت عنوان: «العريش في وجهها الحقيقى» إلى جهود الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء من أجل تطوير مدينة العريش العاصمة وتجميلها لإعادتها إلى سابق عهدها، والعمل على عودة الشكل الحضارى والطبيعى لمدينة العريش.

واستعرض رئيس مركز ومدينة العريش مظاهر ومشروعات الخطة الاستثمارية والمشروعات التنموية على مستوى مركز ومدينة العريش وما يتم حاليا من أعمال تطوير وتجميل، حيث يتم حاليا تطوير 5 ميادين: الرفاعى والنصر والساعة وبنك القاهرة والعتلاوى، إلى جانب تطوير مدخل مدينة العريش الغربى من بوابة العريش وحتى الطريق الدائرى، علاوة على تطوير شارع الفاتح والكورنيش البحرى.

وفى نهاية الندوة، دار حوار بين المواطنين ورئيس مركز ومدينة العريش أجاب فيه على كافة التساؤلات، ودور مركز ومدينة العريش في النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين.