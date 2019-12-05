شكرا لقرائتكم خبر عن "س و ج".. ما لا تعرفه عن صلاحية الدواء تجنبا لتعرضك لمخاطر صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمثل صلاحية الأدوية مؤشرا هاما على فاعليتها فى علاج المرض الذى تؤخذ من أجله، فبدون تدوينها على العبوات يمكن أن يتعرض المريض للخطر .

الخليج 365 يستعرض "س و ج" حول آليات التعرف على مؤشرات صلاحية الدواء ومدى أمان استعماله للشفاء من المرض .



كيف يتم تحديد تاريخ إنتهاء الصلاحية ؟ كيف يتم تحديد تاريخ إنتهاء الصلاحية ؟ يحدد تاريخ إنتهاء الصلاحية عن طريق إجراء اختبارات للدواء بعد تحضيره للتأكد من فاعليته و ثبات المادة الفعالة به و تركيزها .

ويتم إجراء إختبارات تحت ظروف مماثلة للطبيعية مثل الحرارة والرطوبة وتحت ظروف أقسى من الطبيعية لضمان الفاعلية.





• ما الذي يعنيه إنتهاء صلاحية الأدوية؟

عند وصول دواء إلى نهاية فترة الصلاحية المدونة عليه هذا يعنى نقص تركيز المادة الفعالة إلى أقل من 90% من تركيزها الطبيعى.





• هل هذا يعني أن الدواء منتهي الصلاحية آمن للاستخدام؟

من غير المحبب استخدام دواء بعد انتهاء فترة صلاحيته لضمان الحصول على التأثير الدوائى المطلوب لإنجاح الخطة العلاجية كما أنه قد ينتج بعض المواد عن تكسير المادة الفعالة والتى قد تسبب ضررا لصحة المريض

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• هل يمكن أن يكون الدواء غير صالح للاستخدام رغم أن صلاحيته لم تنتهي بعد ؟

بعض الأنوع تحسب صلاحيتها من الإستخدام الأول للعبوة مثل قطرات العين ويجب التخلص منها بعد شهر من بداية فتحها للاستخدام.

المضادات الحيوية التى تأتى فى صورة مسحوق بعد أن تحلل بالماء تكون صالحة الاستخدام حتى 14 يوما حسب نوع المضاد الحيوى، وأغلب المضادات الحيوية يجب أن تحفظ في درجة حرارة 2 إلى 8 درجة سيليزية " داخل الثلاجة "





• هل طريقة حفظ الدواء تؤثر علي صلاحيته؟

بالتأكيد ، فترك الدواء في درجة حرارة أعلى من المدونة عليه تعرضه للتلف بسرعة أكبر، لذا عند شراء دواء جديد يجب التأكد من ظروف التخزين المناسبة له.





• كيف أتصرف عند الشك في صلاحية الدواء؟

يمكنك استشارة الصيدلي ليساعدك و إذا لم تتمكن من ذلك فيفضل التخلص من الدواء محل الشك واستخدام عبوة جديدة تجنبا لمشاكل.