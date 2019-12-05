شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عدد الآبار الجوفية المرخصة مؤخرا × 10 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتعامل وزارة الرى مع المياه الجوفية كمخزون استراتيجى يتم الاعتماد عليه لعلاج التحديات المائية التى تتعرض لها مصر حاليا ومستقبلا نتيجة الزيادة السكنية وارتفاع معدلات النمو الاقتصادى المرجوة، لذا فهناك فلسفة تتعامل بها الوزارة حاليا تختلف كليا عما كانت تمارسه مصر فى الماضى من إسراف وإهدار وتلويث لمواردنا المائية وأن سوء استخدام هذه المياه يجب أن يقابله عقاب مماثل كى يكون رادعا لمن تسول له نفسه أن يسرف أو يلوث أو يستنزف هذه المخزون الجوفى الذى هو حق للأجيال القادمة، وليس فقط من أجل إحداث تنمية مؤقتة لتحقيق مصالح بعض الإنتهازيين على المدى القصير .

وخلال الفترة الماضية وافقت اللجنة العليا للتقنين والترخيص برئاسة المهندس محمود السعدى رئيس مصلحة الرى، على ترخيص عدد من الآبار الجوفية لمختلف الأغراض التنموية.

وفى التقرير التالى نرصد كافة التفاصيل حول الآبار التى تم ترخيصها.

1- تم ترخيص (400) بئر بغرض الزراعة .

2- تم ترخيص (119) بئر بغرض الصناعة

3-تم ترخيص (525) بئر بغرض السياحة .

Advertisements

4- تم تجديد (32) بئر بغرض التحلية لخدمه القرى السياحية .

5- تمت الموافقة على ترخيص 119 بئر قائم لري مساحة 3791 فدان تقريباً بالوادي والدلتا والواحات البحرية.

6- تمت الموافقة على ترخيص 17بئر قائم لري مساحة 4000 فدان تقريباً بمشروع المليون ونصف مليون فدان منطقة المغرا.

7- تمت الموافقة على ترخيص(83) بئر قائم لرى مساحة (1009) فدان تقريبا بالوادي والدلتا والوحات البحريه.

8- تمت الموافقة على ترخيص(8) آبار لخدمه أغراض ( زراعية – حيواني زراعة –داجني زراعي ) بالوادي الجديد .

9- تمت الموافقة على ترخيص (192 ) بئر لخدمة الأغراض السياحية.

10- تمت الموافقة على ترخيص (4 ) آبار لخدمة أغراض صناعية، وبئر بغرض الحماية المدنية (الحريق)، و (3) منشآت أعمال حماية من أخطار السيول و تقنين مصدر ري جوفي لري مساحة 22000 فدان تقريباً.

