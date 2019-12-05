"الزراعة" تحدد 8 توصيات لأساليب الرى والتسميد ومكافحة سوسة النخيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر "الخليج 365 "، عددا التوصيات التى اتخذتها الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة للنهوض بحدائق النخيل خلال الشهر الجارى للوقاية من سوسة النخيل.
- إجراء عملية تقليم أشجار النخيل عقب جمع المحصول للوقاية من الإصابة بسوسة النخيل ويعد الشتاء أفضل موعد حيث يقل نشاط حشرة سوسة النخيل الحمراء.
- مراعاة ترك من 8 إلي 10 سعفات لكل سوباطة .
- التعفير أو الرش بأحدي المبيدات الموصي بها بعد إجراء عملية التقليم مباشرتا للوقاية من الإصابة بسوسة النخيل .
- يتم إضافة السماد البلدى دفعة واحدة خلال هذه الفترة مع خلطة بالسماد الفسفوري والكبريت الزراعي بمعدلات التالية :-
سوبرفوسفات الكالسيوم 15 % بمعدل 1 إلي 5و1 للنخلة الواحدة حسب قوتها وعمرها ، الكبريت الزراعي 1/2 إلي 1 كيلو ، 1/4 سلفات نشادر .
ويتم اضافة الأسمدة السابقة بعمل خندق نصف دائريعلي إحدي جانبي النخلة بعرض وعمق 40 سم وعلي بعد من 70 إلي 100 سم من الجذع .
وتخلط الأسمدة وتضاف إلي الخندق وتغطى بناتج أتربة الخندق وتكرر العملية في العام التالي علي الجانب الأخر من جذع النخلة .
- الرى على فترات متباعدة ، ومراعاة تجنب العطش خلال هذه الفترة وذلك لتكون طلع جديد .
-وبالنسبة لـ"المكافحة" يجب المرور الدوري المستمر للأجار والفسائل لاكتشاف أي إصابة بسوسة النخيل الحمراء ويتم العلاج بمجرد إكتشاف أى إصابة .
- إزالة النخيل المجهل الذي لا صاحب له والنخيل شديد الإصابة وتقطيعه إلي أجزاء ووضعها داخل حفرة عمقها متر ونصف وتغطي بجير حى أو محاليل أحد المبيدات الموصي بها .
- تقليم السعف الجاف وعدم الاحتفاظ به ،التعفير أو الرش بأحدي المبيدات الموصي بها بعد إجراء عملية التقليم مباشرتا للوقاية من الإصابة بسوسة النخيل .
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