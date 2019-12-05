شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة التجاريين: 200 ألف عضو مستحق للمعاش وليس لدينا موارد لسدادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عادل ياسين، الأمين العام لنقابة التجاريين، إن النقابة تقدمت بدراسة لمجلس النواب، خاصة بإمكانيات النقابة المادية، لبحث إمكانية تفعيل الدمغات الخاصة بها، لدعم صندوق المعاشات، وذلك بعد وصول مديونية النقابة لأصحاب المعاشات بمستحقات 4 سنوات، ولا يوجد أى موارد لدينا سوى الاشتراكات الضعيفة.

وأوضح ياسين لليوم السابع، أن النقابة لا تحصل إلا على 12 مليون جنيه كدعم من وزارة المالية لها، فى حين أن النقابة بها مليون و250 ألف تجارى عضو بها، من بينهم 200 ألف مستحق للمعاش، لافتا إلى أن نقابة المهندسين مستمرة فى تحصيل دمغاتها رغم أن أعداد أعضائها أقل من ربع عدد أعضاء نقابة التجاريين.

وأشار إلى أن الدراسة تم إجراؤها عقب عقد عدد من ممثلي النقابة، اجتماع مع بعض أعضاء مجلس النواب، لبحث حل أزمة موارد النقابة، والذين طلبوا بدورهم تقديم دراسة وافية عن وضع النقابة، لافتا إلى أن النقابة تعاقدت مع خبير إكتوارى وتم الإنتهاء منها سريعا، وتم تقديمها لمجلس النواب.

Advertisements