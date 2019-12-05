شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة التجاريين: 200 ألف عضو مستحق للمعاش وليس لدينا موارد لسدادها والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح ياسين لليوم السابع، أن النقابة لا تحصل إلا على 12 مليون جنيه كدعم من وزارة المالية لها، فى حين أن النقابة بها مليون و250 ألف تجارى عضو بها، من بينهم 200 ألف مستحق للمعاش، لافتا إلى أن نقابة المهندسين مستمرة فى تحصيل دمغاتها رغم أن أعداد أعضائها أقل من ربع عدد أعضاء نقابة التجاريين.
وأشار إلى أن الدراسة تم إجراؤها عقب عقد عدد من ممثلي النقابة، اجتماع مع بعض أعضاء مجلس النواب، لبحث حل أزمة موارد النقابة، والذين طلبوا بدورهم تقديم دراسة وافية عن وضع النقابة، لافتا إلى أن النقابة تعاقدت مع خبير إكتوارى وتم الإنتهاء منها سريعا، وتم تقديمها لمجلس النواب.
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