شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آليات وزارة الكهرباء لكشف التلاعب بالعدادات × 6 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت وزارة الكهرباء الطاقة المتجددة بعض الآليات ليتم كشف أى تلاعب فى عدادات الكهرباء للتهرب من سداد قيمة الاستهلاك الفعلى، ويرصد ”الخليج 365” أهم آليات وزارة الكهرباء لكشف التلاعب وسرقات التيار الكهربائى و هى كالآتى:

1- منح حق الضبطية القضائية لـ 600 موظف من العاملين بقطاع الكهرباء للتفتيش الدورى على المشتركين.

2- تعليمات لرؤساء شركات توزيع الكهرباء بتخصيص عدد من العاملين المرور كل 3 أشهر على المشتركين الذين يستخدمون العدادات مسبوقة الدفع للتأكد من سلامتها.

3- التنسيق مع القراء التابعين لشركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء لموافة شركات التوزيع بأى بيانات عن المخالفين.

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4- يتم تحرير محضر سرقة تيار للمشترك الذى يثبت أنه تلاعب فى عداد الكهرباء سواء بغرض تقليل الاستهلاك أو التوصيل للغير أو للنفس.

5- يتم توقيع غرامة سرقة التيار بهدف التوصيل للنفس "ضعف حساب متوسط الاستهلاك الشهرى وفقًا لسعر أعلى شريحة لمدة 12 شهرًا".

6- يتم توقيع غرامة سرقة التيار الكهربائى بهدف التوصيل للغير "5 أضعاف متوسط الاستهلاك الشهرى وفقًا لسعر أعلى شريحة لمدة عام".