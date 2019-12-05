شكرا لقرائتكم خبر عن المرور: غرف عمليات لمتابعة حركة السيارات بعد تحذيرات الأرصاد الجوية من الشبورة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وسيتم الدفع بخدمات مرورية إضافية فى الطرق التى تشهد انخفاضًا ملحوظًا للرؤية نتيجة الشبورة خلال الفترة المقبلة، من أجل عمليات تفويج السيارات، للحد من الكثافات المرورية التى تقع نتيجة انخفاض السرعات الضروري، و لن يتم إجراء اى عمليات غلق أى طريق ما دامت الأحوال الجوية لا تسمح بالمرور، حرصا على سلامة المواطنين.
كما حرصت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولى مدير الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية باتخاذ كافة الإجراءات المرورية، وتشغيل سيارات الإغاثة المرورية على كافة الطرق والتواجد المرورى الفعّال لأى طارئ والإخطار مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، وتهيب الإدارة العامة للمرور بقائدى السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم ولن يتم إغلاق اى طريق إلا فى حالة انعدام الرؤية فقط وسط انتشار الخدمات المرورية.
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