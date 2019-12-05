شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق نار فى قاعدة بيرل هاربر الأمريكية وسقوط مصابين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وسائل إعلام أمريكية أنه تم إغلاق قاعدة بيرل هاربر هيكام، العسكرية، الأمريكية المشتركة، بعد حاث إطلاق نار، بحوض لبناء السفن تابع للبحرية الأمريكية ونتج عنها سقوط مصابين.

وذكرت محطة هاواي نيوز ناو، الأمريكية، أن هناك مدنيين بين الضحايا وأن مطلق النار لا يزال طليقا في الموقع، فيما تم السماح فقط بوصول المسعفين.

وقد أعلنت قاعدة بيرل هاربور-هيكم المشتركة (JBPHH) على حسابها على تويتر أن "قوات الأمن التابعة لـها استجابت لإطلاق نار في ورشة بناء وإصلاح السفن"، مشيرة إلى أن الحادث وقع في حوالي الساعة 2:30 بعد ظهر الأربعاء (7:30 مساء بتوقيت واشنطن)، وأوضحت أن بوابات القاعدة تم إغلاقها، على أن تقدم معلومات إضافية لدى توفرها.

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