شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق نار فى قاعدة بيرل هاربر الأمريكية وسقوط مصابين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وسائل إعلام أمريكية أنه تم إغلاق قاعدة بيرل هاربر هيكام، العسكرية، الأمريكية المشتركة، بعد حاث إطلاق نار، بحوض لبناء السفن تابع للبحرية الأمريكية ونتج عنها سقوط مصابين.
وذكرت محطة هاواي نيوز ناو، الأمريكية، أن هناك مدنيين بين الضحايا وأن مطلق النار لا يزال طليقا في الموقع، فيما تم السماح فقط بوصول المسعفين.
وقد أعلنت قاعدة بيرل هاربور-هيكم المشتركة (JBPHH) على حسابها على تويتر أن "قوات الأمن التابعة لـها استجابت لإطلاق نار في ورشة بناء وإصلاح السفن"، مشيرة إلى أن الحادث وقع في حوالي الساعة 2:30 بعد ظهر الأربعاء (7:30 مساء بتوقيت واشنطن)، وأوضحت أن بوابات القاعدة تم إغلاقها، على أن تقدم معلومات إضافية لدى توفرها.
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين بالقاعدة،إن مسلحا فتح النار على القاعدة، مما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص بينهم اثنان في حالة خطيرة كما تم الإمساك بالمهاجم، وقالت القاعدة في منشور على شبكة التواصل الاجتماعي، إن "قوات الأمن بالقاعدة تعاملت مع واقعة إطلاق النار على القاعدة"، وجاء في المنشور أن المسؤولين سيدلون بمعلومات إضافية عندما يتوفر لهم المزيد من التفاصيل.
وأكدت متحدثة باسم القاعدة وقوع إطلاق النار لكنها أحجمت عن إعطاء أي تفاصيل.
وذكرت محطة هاواي نيوز ناو أنه تم الإمساك بالمسلح ، وقالت إن ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح بينهم اثنان حالتهما خطيرة.
وتتألف قاعدة بيرل هاربور - هيكام المشتركة من قاعدة للقوات الجوية الأمريكية ومنشأة بحرية وتقع على بعد 13 كيلومترا من هونولولو.
كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق نار فى قاعدة بيرل هاربر الأمريكية وسقوط مصابين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.