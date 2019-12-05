شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة تفتيش أوروبية لمنح الاعتماد لمزارعى النباتات الطبية والعطرية بأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد شريف سليم عبد الونيس، رئيس جمعية إنتاج وتسويق الخضر والنباتات الطبية والعطرية بأسوان، أنه جارى الإعداد خلال الأيام المقبلة لاستقبال لجنة تفتيش أوروبية، لمنح الاعتماد لمزارعى النباتات الطبية والعطرية بأسوان ومنحهم شهادات الجلوبال، حيث يجرى اعتماد 8 مزارعين.

وأضاف عبد الونيس، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن شهادة "الجلوبال جاب" تفيد بأن صاحب المزرعة يتبع نظام الممارسات الزراعية السليمة، ولها اشتراطات للحصول عليها منها وجود حمام بالمزرعة ومخزن للأسمدة وآخر للمبيدات واستخدام وسائل الأمان فى الرش والوقاية ووجود مكان مناسب للعمال لتناول الوجبات والراحة ووجود نظام تسجيل لكل ما يتم بالمزرعة.

وأشار رئيس جمعية إنتاج وتسويق الخضر والنباتات الطبية والعطرية بأسوان، إلى أن الحصول على هذه الشهادة يزيد من سعر المنتج خاصة الخضر والفاكهة، وتفتح سوق تصديرى للمزرعة، موضحاً أن قرية الحكمة أكبر المناطق الزراعية المنتجة للنباتات الطبية والعطرية بأسوان، كما أن قرية الحكمة بوادى النقرة، تعد أحد ثلاثة مناطق يسمح الاتحاد الأوروبى بالاستيراد منها.