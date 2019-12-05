شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مشروع البيض المخصب لإنتاج اللقاحات البيطرية × 9 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365”، فوائد المشروع القومى لإنتاج البيض الخالى من المسببات المرضية بمنطقة كوم أوشيم بمحافظة الفيوم التابع لقطاع الإنتاج بوزارة الزراعة

-إنتاجه من البيض يستخدم فى إنتاج المصل واللقاح البيطرى والآدمى، ويصدر إلى العديد من الدول ويغطى الإنتاج المحلى على مستوى الجمهورية.

-مصر تحتل المركز الثالث عالميا بعد الولايات المتحدة الأمريكية والمانيا بإنتاج 3ملايين بيضة خالية من المسببات المرضية ويساهم انتاجه في إنتاج اللقاحات البيطرية بما فيها لقاح مرض أنفلونزا الطيور وبعض اللقاحات الأدمية وإنتاج المواد المشخصة للأمراض الفيروسية.

-يتم تغطية تكاليفه ذاتيا ويتبع مركز البحوث الزراعية، وتم طرحه للتنفيذ عام 1984 وتم البدء فى تنفيذه عام 2001 ، وإنتاجه من البيض بدء بنسبة 30% بما يعادل 1.8 مليون بيضة وحققت المرحلة الثانية من المشروع 3 ملايين بيضة.

-يستخدم إنتاج المشروع من البيض الخالي من المسببات المرضية في عزل وتصنيف الفيروسات المسببة للأمراض.

-أهداف المشروع، إنتاج بيض مخصب ومعقم خالى من أى عدوى أو ملوثات، باستخدام وسائل تكنولوجية غاية فى التقدم وبتكلفة عالية،

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-يستخدم البيض الخالي من المسببات المرضية في إنتاج معظم اللقاحات البيطرية وبعض اللقاحات الأدمية، وإنتاج المواد المشخصة للأمراض الفيروسية، فضلا عن عزل وتصـــنيف الفيروســات، كذلك دراسة خواص الفيروسات وإكثارها .

-يقوم المشروع حاليا بإمداد عددا كبيرا من الجهات والهيئات بالإنتاج وعلى رأسها معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية، والمعمل المرجعي لتشخيص امراض الدواجن، فضلا عن جميع الوحدات والمشروعات البحثية التابعة لمراكز البحث العلمي والجامعات المصرية، والمركز القومى للبحوث.

-المشروع نجح فى فتح أسواق للتصدير للسوق العالمي، حيث يعد النواة التى تقوم عليها العمليات الانتاجية للقاحات المستخدمة فى قطاع الدواجن وبعض اللقاحات البشرية.

-مساحة المشروع تصل إلى 100 فدان تم تخصيص 90 فدانا منطقة حماية، و10 أفدنة للمشروع.