الحصص الإضافية والاغتراب.. التعليم: صرف بدلات المعلمين يناير المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

أعلن الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، عن صرف بدلات للمعلمين أصحاب الحصص الإضافية والمغتربين داخليًا، فور الانتهاء من تطبيق البرنامج الإلكتروني للإدارة المدرسية.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم صرف بدلات للمعلمين بواقع ١٥ جنيهًا عن كل حصة من الحصص الإضافية للمعلمين (فوق النصاب) لمن يرغب بواقع ٣ حصص إضافية، إضافة إلى صرف ٢٠٠ جنيه بدل اغتراب للمعلمين الذين يعملون خارج إداراتهم التعليمية، كجزء من استراتيجية الوزارة لحل مشكلة عجز المعلمين التي سبق وأعلن عنها إلى جانب تعيين ١٢٠ ألف معلم جديد وفق آليات التكليف الجديدة التي تنفذها الوزارة من خلال البوابة الإلكترونية للتوظيف.

وأضاف عمر، لمصراوي، إأنه جاري الانتهاء من التطبيق الإلكتروني وتدريب العاملين المختصين بالمدارس على البرنامج الإلكتروني الجديد لادارة المدرسة والجدول الدراسي، موضحًا أنه فور الانتهاء من تطبيق البرنامج سيتم صرف البدلات بأثر رجعي من تاريخ الإعلان عنها والتأكد من الاستحقاق المالي لها.

وتوقع نائب وزير التعليم الانتهاء من تفعيل البرنامج يناير 2020، موضحًا أنه سيتم الصرف البدلات بداية من شهر أكتوبر 2019.​